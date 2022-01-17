سامبدوريا يقيل مدربه دافيرسا

أعلن سامبدوريا المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين الانفصال عن مدربه روبرتو دافيرسا بعد ثلاث هزائم متتالية.

وكان دافيرسا وقع عقدا حتى 2023 قبل بداية الموسم الحالي لكن الهزيمة يوم السبت 2-1 أمام تورينو كانت المسمار الأخير في نعش هذا المدرب.



وتركت هذه الهزيمة سامبدوريا في المركز 15 متقدما بفارق أربع نقاط على منطقة الهبوط.



وقال النادي في بيان: أعلن سامبدوريا إعفاء روبرتو دافيرسا من منصبه مع الفريق الأول، ويتوجه النادي بالشكر للمدرب وطاقمه المعاون على احترافيتهم خلال فترة عملهم مع سامبدوريا.



وتوقعت تقارير وسائل إعلام إيطالية عودة المدرب السابق ماركو جيامباولو لخلافة دافيرسا.