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ليفاندوفسكي يفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم

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محتفلا بالجائزة

ليفاندوفسكي يفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم

زيورخ - رويترز

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فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في عام 2021 اليوم الاثنين.

وتوج ليفاندوفسكي، الفائز بالجائزة في 2020 أيضا، بلقب الدوري الألماني مع بايرن الموسم الماضي وكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد عندما أحرز هدفه 41 في الجولة الأخيرة ليتفوق على رقم الراحل غيرد مولر والذي صمد منذ 1972.

كما كسر اللاعب البولندي البالغ عمره 33 عاما الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني برصيد 43 هدفا متفوقا بهدف واحد على رقم مولر. وأحرز ليفاندوفسكي 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن وبولندا في 2021.

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