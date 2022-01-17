مدرب دورتموند: هالاند لا يمثل مشكلة داخل الفريق

أكد ماركو روزه، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن مستقبل مهاجم الفريق النرويجي إيرلينغ هالاند لا يمثل مشكلة داخل الفريق.

وأوضح هالاند في تصريحات للتليفزيون النرويجي عقب فوز فريقه على فرايبورغ 5 - 1 يوم الجمعة الماضي، أنه يشعر بأن ناديه يضغط عليه لحمله على اتخاذ قرار بشأن مستقبله بحلول مارس المقبل.

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وتسعى أكبر الأندية الأوروبية لضم هالاند (21 عاماً) وهناك شرط جزائي في عقده الممتد حتى عام 2024 يقدر بمبلغ 75 مليون يورو.

ونفي مسؤولو دورتموند مطلع الأسبوع وجود مثل هذا الضغط رغم أنهم يريدون الوضوح في مرحلة ما، فيما أكد روزه يوم الاثنين أن الفريق لم يتأثر بهذه القضية.

وقال روزه، قبل مواجهة فريقه في كأس ألمانيا أمام سانت باولي (درجة ثانية): بالنسبة لنا أنها ليست مشكلة كبيرة، حينما يكون هناك تكهنات كثيرة بشأن ذلك فإن الأمر ليس جديدا، لذلك أنا في حالة ارتياح كامل.

وأضاف: الأمر عائد إلى التغطية الإعلامية الضخمة لذلك فإن الأمر يبدو وكأنه كبير، لقد تحدثت إلى إيرلينغ هالاند بالأمس عن كرة القدم، هذا كل ما أهتم به، إنه يتطلع لمباراة الكأس.

وسيلعب دورتموند بدون مدافعه إيمري كان الذي يعاني من إصابة عضلية، وقد يحل بدلا منه مانويل أكانجي العائد من عملية جراحية في الركبة.



وأوضح روزه أن فريقه لن يقلل من شأن سانت باولي مضيفا: أعتقد أنهم سيعودون إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.



وأضاف: إنها مهمة صعبة ونحتاج لأداء جيد للغاية ويجب علينا تأكيد العمل الكبير الذي قمنا به مؤخرا.