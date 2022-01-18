رانغنيك يحدد موعد عودة بوغبا

أكد رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت يوم الثلاثاء أن لاعب الوسط بول بوغبا يحتاج إلى أسبوعين للعودة للعب بعد غياب ثلاثة أشهر تقريبا بسبب إصابة بالفخذ الأيمن.



وأصيب بوغبا مع منتخب فرنسا في بداية نوفمبر تشرين الثاني ولم يشارك أبدا منذ وصول رانغنيك الذي تولى القيادة في نفس الشهر.



ويقضي بوغبا (28 عاما) الشهور الأخيرة بعقده وربما يترك يونايتد مجانا في نهاية الموسم.



وأبلغ رانغنيك الصحفيين قبل مواجهة برنتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء: بوغبا حاضر بدنيا وذهنيا وأتطلع للاعتماد عليه في غضون أسبوعين بعد الفترة الدولية.



وعطلت الإصابات مسيرة بوغبا ليخوض تسع مباريات فقط هذا الموسم ورغم تكهنات حول تفاوض يونايتد معه لتجديد العقد أثيرت تقارير متكررة حول رحيله عن أولد ترافورد.



كما أشار رانغنيك إلى خلافه مع المهاجم أنطوني مارسيال قائلا إن المشاكل مع اللاعب (26 عاما) تم حلها.



وقال المدرب الألماني للصحفيين قبل التعادل 2-2 مع أستون فيلا يوم السبت إن مارسيال رفض انضمامه للتشكيلة وهو ما نفاه اللاعب الفرنسي في بيان.



وتابع رانغنيك: أجريت محادثة شخصية مع مارسيال يوم الأحد بشأن ما حدث وكيف نظرت إلى القضية برمتها وتوصلنا إلى حل، لم يتدرب بالأمس وقبل الأمس وربما يتدرب اليوم وبعد المران سنتخذ قرارا بشأن ضمه أو استبعاده.



وخاض مارسيال سبع مباريات في الدوري وسجل هدفا واحدا هذا الموسم. وقال وكيله إنه يريد مغادرة النادي هذا الشهر للحصول على وقت أكبر للعب.

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