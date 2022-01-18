ريال مدريد يفتح الباب أمام هازارد

كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد وافق على طلب البلجيكي إيدن هازارد، بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لعدم حصوله على عدد كاف من دقائق اللعب مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبحسب تقرير صحيفة "ماركا" فإن إدارة النادي ستسهل عملية رحيل اللاعب، لكن الصعوبة تكمن في العثور على فريق يمكنه تحمل راتبه المرتفع.

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وأضاف التقرير: تدرك الإدارة أن هازارد لا يدخل في خطط المدرب أنشيلوتي، وأنه بات ثالثا بعد أسينسيو ورودريغو في الجناح الأيمن، أمام بالنسبة للجهة اليسرى فهي محجوزة لفينيسيوس.

وأكدت "ماركا" أن النادي فتح باب الخروج للنجم البلجيكي، للعثور على المزيد من دقائق اللعب، لأنه يبدو أنه من المستحيل أن يتمكن من حجز مكانة في التشكيلة الأساسية.