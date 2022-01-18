زميله: حرموا صلاح من التشكيلة المثالية بسبب "جواز سفره"

سخر ديان لوفرين، الزميل السابق لمحمد صلاح في ليفربول الإنجليزي، من عدم اختيار النجم المصري في التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم 2021.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الاثنين، عن التشكيلة المثالية في حفل جوائز "الأفضل" والتي شهدت غياب صلاح، حيث تواجد في حراسة المرمى جيجي دوناروما "باريس سان جيرمان"، وفي الدفاع ديفيد ألابا "ريال مدريد" وروبن دياز "مانشستر سيتي" وليوناردو بونوتشي "يوفنتوس"، وفي خط الوسط جورجينيو ونغولو كانتي "تشيلسي" إلى جانب كيفين دي بروين "مانشستر سيتي"، بجانب رباعي الهجوم رونالدو "مانشستر يونايتد" وهالاند "دورتموند" وليفاندوفسكي "بايرن ميونخ" وميسي "باريس سان جيرمان".

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وأعرب الدولي الكرواتي ديان لوفرين، اللاعب الحالي لزينيت الروسي، عن استيائه من عدم وضع صلاح في التشكيلة المثالية، والذي حل ثالثا أيضا في جائزة "الأفضل" خلف البولندي ليفاندوفسكي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال لوفرين، الذي زامل صلاح في 66 مباراة، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لا مكان لمحمد صلاح في القائمة المثالية؟ الأشخاص الذين لديهم معرفة بكرة القدم يعرفون أنه يستحق أن يكون في التشكيلة، ما الذي يجب القيام به ليتواجد؟ ربما جواز سفر أوروبي.