غينيا ترافق السنغال إلى دور الـ 16

تأهل منتخبا السنغال وغينيا إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بعد نهاية الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

وتعادل المنتخب السنغالي مع مالاوي سلبيا، فيما خسر منتخب غينيا أمام زيمبابوي 1 - 2.

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وبهذه النتائج، تصدر المنتخب السنغالي المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، ليصعد لدور الـ16 برفقة المنتخب الغيني الذي حل ثانيا برصيد أربع نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام مالاوي، الذي حل ثالثا، فيما جاء منتخب زيمبابوي في المركز الرابع الأخير برصيد 3 نقاط.

ومازال من الممكن أن يصعد منتخب مالاوي لدور الـ16 كواحد من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بنهاية دور المجموعات.

وعلى ملعب كويكونغ ستاديوم، تعادل المنتخب السنغالي مع مالاوي سلبيا، بعد أن فشلا في استغلال كافة الفرص السهلة التي لاحت لهما أمام المرميين.

وعلى ملعب أحمدو أهيدغو، فاز منتخب زيمبابوي على نظيره الغيني 2 - 1.

وسجل هدفي منتخب زيمبابوي نوليدج موسونا وكوداكواش ماهاشي في الدقيقتين 26 و43، فيما سجل هدف منتخب غينيا نابي كيتا في الدقيقة 49.