ليفاندوفسكي: ميسي لا يهمني.. ولم أخطئ عليه

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه غير مهتم بأن منافسه ليونيل ميسي لم يصوت له بعدما حصل على لقب جائزة أفضل لاعب في العالم للعام الماضي التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الثانية على التوالي.

وقال ليفاندوفسكي يوم الثلاثاء : السؤال يجب أن يوجه له. لم أقم بأي شيء خاطئ من شأنه أن يجعله منزعجا مني، باستثناء الأشياء الرياضية، هذا مختلف، ولكن على المستوى الشخصي أتمنى أن يكون كل شيء بخير، كان هذا قراره، أحترم هذا. لا يجب أن أقول أي شيء، أو أن أكون منزعجا.

مادة اعلانية

وحافظ لاعب بايرن ميونخ ليفاندوفسكي (33 عاماً) على الجائزة التي حصل عليها في العام قبل الماضي، حيث قام ميسي بالتصويت لزميليه بفريق باريس سان جيرمان نيمار وكيليان مبابي، وبعدهما كريم بنزيمة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجائزة من خلال تصويت مدربي المنتخبات وقادة الفرق، وبعض الصحفيين المختارين والجماهير.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، ولكنه قال من قبل إن ليفاندوفسكي كان يستحق الحصول على اللقب في 2020 عندما لم يتم منحها بسبب جائحة فيروس كورونا.