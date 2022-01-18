ميسي ورونالدو يقودان التشكيلة المثالية.. وغياب صلاح

فرض لاعبو الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني أنفسهم بقوة على التشكيلة المثالية لعام 2021 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم "فيفا" وللاعبين المحترفين "فيفبرو" والتي يقودها الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وضمت التشكيلة التي أعلنت يوم الاثنين في حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما (ميلان الإيطالي/باريس سان جيرمان الفرنسي) وفي الدفاع النمساوي ديفيد ألابا (بايرن ميونخ الألماني/ريال مدريد الإسباني) والإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس الإيطالي) والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي) .



وفي الوسط البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) والإيطالي جورجينهو (تشيلسي الإنجليزي) والفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي) .



وفي خط الهجوم النرويجي إيرلنج هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني/باريس سان جيرمان الفرنسي) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي/مانشستر يونايتد الإنجليزي).

وتم الإعلان عن التشكيلة المثالية يوم الاثنين خلال حفل "فيفا"، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الاتحاد بمدينة زيورخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.