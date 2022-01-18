وفاة أسطورة ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن نجمه السابق فرانشيسكو خينتو توفي عن عمر يناهز "88 عاما".

وخاض خينتو خلال مسيرته 600 مباراة مع فريق ريال مدريد بين عامي 1953 و1971 ، سجل خلالها 182 هدفا.

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وأحرز خينتو، الذي شارك في 43 مباراة مع المنتخب الإسباني، 12 لقبا في الدوري الإسباني مع ريال مدريد بين عامي 1956 و1966 ويعد اللاعب الوحيد الذي توج بلقب الكأس الأوروبية ست مرات، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وذكر نادي ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت :باكو خينتو يمثل حقا كل قيم ريال مدريد وكان وسيبقى مرجعا للمدريديين ولعالم الرياضة.

وأضاف النادي: المدريديون سيتذكرونه دائما وكذلك جميع مشجعي كرة القدم، كواحد من أبرز الرموز.

وتابع النادي :ينقل ريال مدريد تعازيه ومودته لزوجته ماري لوث ونجليه فرانشيسكو وخوليو وحفيدتيه أيتانا وكانديلا وجميع أقاربه وزملائه ومحبيه.

وكان خينتو قد جرى تعيينه رئيسا شرفيا لريال مدريد في عام 2014 بعد وفاة زميله السابق ألفريدو دي ستيفانو.