أندية ميانمار تنسحب من البطولات الآسيوية

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء، إن فريقي شان يونايتد وهانثاروادي يونايتد القادمين من ميانمار انسحبا من بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي على الترتيب هذا الموسم.

ولم يذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أي أسباب للانسحاب. ولم تشارك أي أندية من ميانمار في بطولتي الأندية في القارة في 2021 أيضا بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد عقب انقلاب عسكري.

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وكان من المقرر مشاركة شان يونايتد في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال بينما أوقعت القرعة هانثاروادي يونايتد في المجموعة الثامنة في كأس الاتحاد.