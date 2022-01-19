بطاقة صفراء في مباراة أرسنال تثير شكوك الاتحاد الإنجليزي

يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في واقعة حصول لاعب في فريق أرسنال على بطاقة صفراء في أحد مباريات الدوري هذا الموسم، وسط مزاعم بارتباط الواقعة بالمراهنات.
وذكر موقع "ذا أتلتيك" أن القائمين بعمليات المراهنات أثاروا مخاوف الاتحاد الإنجليزي للعبة، عقب وضع مبلغ مالي كبير في حساب أحد لاعبي أرسنال خلال أحد المباريات التي تم إنذاره فيها.
وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانا قال فيه: الاتحاد على علم بالواقعة المذكورة ويدرس الأمر.
ورغم أن الاتحاد ينظر في الواقعة المذكور، فأن هذا ليس تحقيقيا رسميا في الوقت الحالي ، فيما رفض نادي أرسنال التعليق على الواقعة.
وتسمح قواعد المراهنات بوضع رهانات فورية على تفاصيل المباريات، مثل الإنذارات أو عدد الضربات الركنية، وليس نتيجة مباراة.
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