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تشيلسي يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع برايتون

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تشيلسي برايتون
من لقاء تشيلسي وبرايتون

تشيلسي يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع برايتون

لندن - د ب أ

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تعرض تشيلسي لكبوة جديدة وتعادل مع مضيفه برايتون 1 - 1 يوم الثلاثاء في مباراة في إطار المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض تشيلسي بذلك للتعادل الثالث مقابل هزيمة واحدة خلال آخر أربع مباريات له، ورفع رصيده إلى 44 نقطة ليظل في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول و12 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وتقدم تشيلسي بهدف للنجم المغربي حكيم زياش في الدقيقة 28 لكن برايتون أدرك التعادل في الدقيقة 60 بهف سجله أدم وبستر.

ورفع برايتون رصيده بذلك إلى 29 نقطة في المركز التاسع.

وجاء التعادل في المباراة ليفسد احتفال توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بفوزه أمس الاثنين بجائزة أفضل مدرب في العالم خلال حفل الاتحاد الدولي (فيفا) لتوزيع جوائز الأفضل خلال عام 2021 .

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