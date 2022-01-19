توخيل: تشيلسي بحاجة إلى "إعادة شحن"

يرى توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أن الفريق بحاجة إلى "إعادة شحن البطاريات"، إذ ألقى باللوم على الإجهاد في الأداء الضعيف الذي قدمه الفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام برايتون 1 - 1 يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وتراجعت فرص تشيلسي، بطل أوروبا، في التنافس على لقب الدوري إثر تعادله في مباراة الثلاثاء، حيث تقدم بهدف سجله المغربي حكيم زياش في الشوط الأول ثم تعادل برايتون بهدف للاعب أدم وبستر في الشوط الثاني.
وكان تشيلسي متصدرا للدوري الإنجليزي في بداية ديسمبر الماضي، لكنه تراجع الآن إلى المركز الثالث بفارق 12 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي، حيث لم يحقق سوى انتصارين خلال آخر تسع مباريات بالدوري.
وألقى توخيل باللوم مجددا على جدول المنافسات، وكشف أنه يعتزم منح لاعبيه راحة لمدة يومين قبل المباراة المقررة أمام توتنهام يوم الأحد المقبل.
ولدى سؤاله عن سبب تراجع مستويات الفريق في الدوري مؤخرا، قال المدرب الألماني: أجبت عن هذا السؤال مئة مرة، لو نظرت إلى وضعنا فيما يتعلق بالإصابات، واللاعبين الأساسيين المصابين وكذلك حالات عدوى كوفيد-19، وإذا نظرت أيضا إلى جدول مبارياتنا، ستكون لديك الإجابة.
وأضاف توخيل: نحن مجهدون ذهنيا ومجهدون جسديا، يمكنكم رؤية هذا في أداءنا، هذا هو الأمر ببساطة. نحن بحاجة إلى شحن بطارياتنا، وبحاجة إلى استعادة التماسك.
وختم المدرب الألماني حديثه: هذا هو شعوري، ولهذا سأمنح اللاعبين إجازة ليومين وبعدها سنستغل يومي الجمعة والسبت في الاستعدادا لمباراة الأحد.
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