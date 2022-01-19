رونالدو يهدد يونايتد: سأرحل قبل المشاركة في تلك البطولة

هدد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد إدارة ناديه بالرحيل نهاية الموسم إذا لم يستطع الفريق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه لن يلعب بطولة الدوري الأوروبي.

وعاد رونالدو أحد نجوم مانشستر يونايتد عبر التاريخ، إلى فريقه صيف العام الماضي وبدأ بشكل جيد منح جماهير النادي الأمل بتحقيق أول لقب دوري منذ رحيل السير أليكس فيرغسون عام 2013، لكن سرعان ما تراجعت المستويات ليصل الفريق إلى المركز السابع.



مادة اعلانية

ووفقاً لصحيفة "الصن" فإن ممثلي رونالدو يتحدثون حالياً مع إدارة مانشستر يونايتد لنقل رغبة اللاعب بالرحيل في حال عدم تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري وبلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي الأسبوع الماضي ألمح رونالدو في حديث مع شبكة "سكاي سبورتس" إلى أنه لن يقبل أقل من اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وواصل: لا أريد أن أكون في ناد لأقاتل كي أكون في المركز السادس أو السابع أو الخامس، أنا هنا للفوز فقط، عدت إلى مانشستر لأنني أحب هذا النادي، ليس بسبب المال أو أي شيء آخر. أعتقد أن لدينا القدرة على الفوز بأشياء كثيرة، لكن بعض الأشياء يجب أن تتغير.