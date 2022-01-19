ليفربول يؤكد غياب تشامبرلين عن لقاء أرسنال

أكد بيباين لايندرز المدرب المساعد لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن لاعب خط الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين سيغيب عن الفريق في المباراة أمام أرسنال المقررة يوم الخميس في إياب الدور قبل النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لكن الإصابة التي يعاني منها في الكاحل ليست خطيرة.

واضطر أوكسليد-تشامبرلين (28 عاماً) للخروج خلال الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها ليفربول على برينتفورد 3 - صفر يوم السبت الماضي، بعد دقائق من تسجيل الهدف الثاني للفريق، بسبب الإصابة.

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وسيغيب أوكسليد-تشامبرلين بسبب الإصابة عن المباراة المقررة أمام فريقه السابق أرسنال، لكن ليفربول يتطلع إلى عودته للمشاركة في المباراة التالية المقررة أمام كريستال بالاس الأسبوع المقبل.

وقال لايندرز في تصريحات لموقع نادي ليفربول : تحدثت أمس معه وهو يرى أن الإصابة ليست سيئة. علينا تقييم حالة الإصابة يوميا. لن أستبعد مشاركته في مباراة مطلع الأسبوع لكنه سيغيب بالتأكيد عن مباراة الخميس.

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وأرسنال قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد، وسيلتقي الفائز من الفريقين، مع تشيلسي في النهائي المقر على ملعب ويمبلي في 27 فبراير المقبل.