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ميسي يعود إلى تدريبات باريس عقب تعافيه من كورونا

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ميسي باريس
ميسي انتقل إلى باريس صيف العام الماضي

ميسي يعود إلى تدريبات باريس عقب تعافيه من كورونا

باريس - فرانس برس

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عاود الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الثلاثاء التمارين الجماعية مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا نهاية العام الفائت.

وشوهد المهاجم يتمرن مع زملائه في فيديو نشره نادي العاصمة على "تويتر" مغردًا: ليو ميسي يعود الى التمارين الجماعية.

وأصيب المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات بالفيروس خلال عطلة الأعياد في مسقط رأسه في روساريو في الأرجنتين خلال فترة التوقف الشتوية للمنافسات.

وأعلن سان جبرمان في الخامس من الشهر الحالي أنه عاد إلى فرنسا بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية إلا أنه لم يكن جاهزًا بعد للعودة الى المنافسات.

وغاب لاعب برشلونة الاسباني السابق عن الفوز على فان في كأس فرنسا، بالاضافة الى مباراتين في الدوري (تعادل 1-1 مع ليون والفوز 2-صفر ضد بريست السبت الفائت).

وسجل ميسي هدفًا واحدًا في 11 مباراة في الدوري، إلا أنه أحرز خمسة أهداف في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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