أودينيزي يستعير الإسباني ماري من أرسنال

أعلن نادي أودينيزي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أنه تعاقد وعلى سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع المدافع الإسباني بابلو ماري لاعب أرسنال الإنجليزي.



وخلال الموسم الحالي لم يحصل ماري (28 عاما) على فرصة للعب بصورة منتظمة مع النادي اللندني، وشارك في ثلاث مباريات فقط في جميع المنافسات.



وعن لاعبه الجديد قال أودينيزي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: إنه لاعب يجمع بين القوة البدنية والقدرات الفنية المتميزة ويتفوق كثيرا في ألعاب الهواء وهذه صفات جوهرية وضعته في المستوى الأعلى في أوروبا.



وكان ماري انضم في البداية إلى أرسنال معارا من فلامنغو البرازيلي في يناير 2020 قبل أن يتحول الارتباط إلى تعاقد دائم بعد ستة أشهر، لكنه شارك فقط في 22 مباراة خلال عامين أمضاهما في العاصمة البريطانية.

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