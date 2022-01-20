الأسطورة بيليه يخضع إلى جلسات علاج كيماوي جديدة

كشفت شبكة "إي.اس.بي.ان" عبر موقعها يوم الخميس أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عاد إلى المستشفى لإجراء جلسات علاج كيماوي جديدة.
وأضافت أن بيليه سيخضع لمزيد من الفحوصات لاكتشاف أي خلايا سرطانية محتملة جديدة مشيرة إلى أن حالة الأسطورة البرازيلي مستقرة وبوسعه مغادرة المستشفى يوم الخميس.
وكان بيليه أصيب بورم في القولون وآخر في الكبد وبداية ورم في الرئة وبسبب اعتلال صحته لا يزال يخضع لعناية كبيرة.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
الأسطورة بيليه يغادر المستشفىقال مستشفى ألبرت اينشتاين في ساو باولو اليوم الخميس، إن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي عانى لأشهر من مشاكل صحية غادر المستشفى.وأضاف المستشفى في ... رياضة عالمية
-
بيليه: تلقيت جرعات من العلاج الكيميائيكشف أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه أنه سيغادر المستشفى ويعود إلى منزله في غضون أيام قليلة بعد تلقيه علاجا كيميائيا في إطار برنامج العلاج عقب خضوعه ... رياضة عالمية
-
ابنة بيليه تكشف وضعه الصحيقالت كيلي ناسيمنتو ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إن والدها الذي يعالج في المستشفى بسبب إصابته بسرطان القولون سيعود إلى المنزل قبل عيد الميلاد ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية