الأسطورة بيليه يخضع إلى جلسات علاج كيماوي جديدة

كشفت شبكة "إي.اس.بي.ان" عبر موقعها يوم الخميس أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عاد إلى المستشفى لإجراء جلسات علاج كيماوي جديدة.



وأضافت أن بيليه سيخضع لمزيد من الفحوصات لاكتشاف أي خلايا سرطانية محتملة جديدة مشيرة إلى أن حالة الأسطورة البرازيلي مستقرة وبوسعه مغادرة المستشفى يوم الخميس.



وكان بيليه أصيب بورم في القولون وآخر في الكبد وبداية ورم في الرئة وبسبب اعتلال صحته لا يزال يخضع لعناية كبيرة.

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