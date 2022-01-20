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إنتر ميلان يعبر إمبولي بشق الأنفس.. ويتأهل

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من لقاء إنتر وإمبولي

إنتر ميلان يعبر إمبولي بشق الأنفس.. ويتأهل

العربية. نت

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تأهل إنتر ميلان، يوم الخميس، بصعوبة إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، بعد تغلبه على منافسه إمبولي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن دور الـ 16.

أحرز أهداف إنتر كلا من سانشيز "د.13" ورانوكيا "90+1" وستيفانو سينسي "104"، بينما سجل لإمبولي نديم بايرامي "61" وحارس إنتر بالخطأ في مرماه "76".

وينتظر إنتر في ربع النهائي الفائز من روما وليتشي.

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