تشافي يهدد ديمبلي: أما التجديد.. أو الرحيل

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إن المهاجم عثمان ديمبلي يجب أن يجدد عقده وإلا سيبيعه النادي الإسباني في فترة الانتقالات الشهر الجاري.
وينتهي عقد ديمبلي، الذي انضم إلى برشلونة من بروسيا دورتموند في 2017 مقابل 105 ملايين يورو في ختام يونيو 2022.
وابتلي مهاجم منتخب فرنسا (24 عاما) بالإصابات خلال فترته في كامب نو وأحرز 31 هدفا في 129 مباراة بجميع المسابقات، وتفاوض برشلونة معه بشأن تجديد العقد خلال الأشهر الماضية دون التوصل إلى اتفاق.
وأبلغ تشافي مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء: إما أن يجدد اللاعب أو سنبحث عن مخرج له ولا يوجد احتمال آخر، إنه يريد البقاء لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع النادي لذا يجب أن نتخذ قرارا إما التجديد وإما البيع.
وتابع: هذا مؤسف. لعب كل دقيقة متاحة منذ أصبحت المدرب.
ويحتل برشلونة المركز السادس بدوري الدرجة الأولى الإسباني وسيواجه أتلتيك بيلباو في دور 16 بكأس الملك الخميس.
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