تشيلسي يواجه خطر فقدان لاعبيه "غير المطعمين" في دوري الأبطال

قد يضطر فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أن يترك أي لاعب لم يحصل على التطعيم ضد فيرس كورونا، في مباراة إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام فريق ليل في مارس المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "يي.أيه.ميديا" يوم الخميس، أن فرنسا شددت من قواعدها الخاصة بفيروس كورونا، والآن لا يوجد أي إعفاء للرياضيين المحترفين الذين يرغبون في دخول البلاد.

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وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا اليوم ذكر فيه أن الفرق ستكون مطالبة من حيث المبدأ بالالتزام بالقواعد المعمول بها في أي دولة.

ولم ينشر الاتحاد الأوروبي حتى الآن قواعده المحدثة للأدوار الإقصائية لبطولاته الثلاثة للرجال، حيث ذكر أنه سيقدم مزيدا من الإرشادات.

وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق إنه يريد إثارة غضب الأشخاص غير المطعمين من خلال تقييد تواجدهم في الأماكن العامة مثل الحانات ودور السينما، والمطاعم.

ويبدو أنه من غير المرجح أن يقوم الاتحاد الأوروبي- الذي يرأسه ألكسندر سيفرين الذي أعلن دعمه للتطعيم- بتقويض النهج الفرنسي من خلال الإصرار على نقل المباريات إلى ملاعب محايدة للتحايل على القواعد.

وأي لاعب من تشيلسي أو عضو بالجهاز غير مطعم بالتالي يتوقع أن يتم معاملته على أنه مصاب بالفيروس، وسيتم منعه من السفر لخوض مباراة الإياب يوم 16 مارس المقبل.

وتتشاور رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع الأندية بشأن إجراء تغييرات في معايير التأجيلات المرتبطة بفيروس كورونا، في أعقاب انخفاض أعداد المصابين في الأندية وفي عموم السكان.