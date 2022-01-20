توتنهام يقلب تأخره إلى فوز أمام ليستر

قاد الهولندي ستيفن برجوين نجم توتنهام فريقه لتحقيق فوز مثير على مضيفه ليستر سيتي 3 - 2، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة 17 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليستر عن طريق باتسون داكا في الدقيقة 24، لكن هاري كين أدرك التعادل لتوتنهام في الدقيقة 38.

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وفي الدقيقة 76 أضاف جيمس ماديسون الهدف الثاني لليستر سيتي، لكن برجوين سجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، قبل أن يضيف الهدف الثالث القاتل بعد ذلك بدقيقة واحدة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 36 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 25 نقطة في المركز العاشر.