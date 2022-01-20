ديمبلي: عشت في برشلونة سنوات من الكذب و"الابتزاز"

رد عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة الإسباني، على إدارة الفريق الكتالوني، بعدما طُلب منه مغادرة النادي بأسرع وقت ممكن، وذلك بعدما قرر الأول إيقاف تجديد التعاقد الذي يربط الطرفين حتى يونيو من العام الجاري.
وينتهي عقد الدولي الفرنسي نهاية الموسم الجاري، وكان برشلونة يسعى إلى تمديد التعاقد معه، قبل أن يعلن تشافي، مدرب الفريق، استبعاده من قائمة الفريق أمام أتلتيك بلباو في مباراة كأس الملك، يوم الخميس.
ورد ديمبلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قائلا: أسمع الكثير من الأشياء عني منذ أربع سنوات، دون أن أرد أو أبرر، كانت هناك الكثير من الأحاديث والأكاذيب حولي، وذلك بغرض إيذائي.
وأضاف اللاعب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني: اعتبارا من اليوم، انتهى الأمر، سأجيب بصدق دون الاستسلام لأي نوع من الابتزاز، عمري 24 ومثل كل رجل لدي عيوب، وعشت لحظات معقدة، إصابات، وتأثرت بعد الإصابة بفيروس كورونا.
وواصل: رسالتي واضحة، أرفض أن يتم الاعتقاد بأنني لست مشاركا في المشروع الرياضي، وأمنع أي شخص من أي ينسب لي نوايا لم تكن لدي من قبل، وأمنع أي شخص من التحدث عني أو باسم ممثلي، الذي أثق به تماما.
وأردف ديبملي: لا يزال لدي عقد مع برشلونة، وأنا تحت تصرف النادي والمدرب، لقد قدمت كل شيء لزملائي، وأنا لست الرجل الذي يغش أو الذي يستسلم للابتزاز، وكما تعلمون هناك مفاوضات وتركت ممثلي يهتم بها، وسأركز فقط على ما أقدمه داخل أرضية الملعب.
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