رسمياً.. برشلونة يطلب من ديمبلي الرحيل في "أسرع وقت"

طلب نادي برشلونة الإسباني من مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي يوم الخميس مغادرة النادي بأسرع وقت ممكن وذلك بعدما قرر الأول إيقاف تجديد التعاقد الذي يربط الطرفين حتى يونيو من العام الجاري.
واستبعد تشافي هيرنانديز ديمبلي من قائمة برشلونة المسافرة للقاء أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا يوم الخميس، وعن ذلك قال ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي: حاولنا مع ديمبلي منذ عدة أشهر لتمديد تعاقده وقدمنا أكثر من عرض لكن اليوم نعرف تماماً أن ديمبلي لا يريد الاستمرار مع النادي، وطلبنا منه المغادرة بأسرع وقت ممكن.
وواصل: نريد الإبقاء على لاعبين ملتزمين في الفريق وديمبلي عكس ذلك تماماً، ولهذا قرر المدرب تشافي استبعاده من القائمة.
ويعتبر ديمبلي ثالث أغلى صفقة في تاريخ برشلونة وذلك عندما تعاقد معه صيف 2017 مقابل 105 ملايين.
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