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رينارد يستبعد الفرج ويضم الخيبري وبخاري

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سلمان الفرج السعودية فيتنام
سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي

رينارد يستبعد الفرج ويضم الخيبري وبخاري

العربية. نت

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قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الخميس، استبعاد كل من سلمان الفرج وزيد البواردي، من قائمة "الأخضر" الذي يستعد لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأوضح الجهاز الفني للمنتخب السعودي في بيان صحافي: يأتي استبعاد اللاعبين بعد اطلاع الجهاز الطبي على التقرير المرسل من الجهاز الطبي لأنديتهما بشأن إصابتهما، وعليه تم إجراء الفحص الطبي لهما من قبل الجهاز الطبي للمنتخب، وثبت عدم جاهزيتهما.

وأضاف البيان: استدعى المدرب هيرفي رينارد بدلا منهما كلا من عبدالله الخيبري وأمين بخاري للانضمام إلى قائمة المنتخب.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، وسيخوض مباراتين أمام عمان واليابان، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات.

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