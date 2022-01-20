سوسييداد يهزم أتلتيكو بثنائية ويبلغ دور الثمانية

بلغ ريال سوسييداد دور الثمانية من منافسات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه أتليتكو مدريد 2 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتقدم سوسييداد عن طريق عدنان يانوزاي في الدقيقة 33، قبل أن يضيف أليكساندر سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 47.

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وانضم سوسييداد إلى عدة أندية أخرى تأهلت لدور الثمانية وهي ريال مايوركا وفالنسيا وريال بيتيس ورايو فاليكانو وقادش، وفي انتظار نهاية مباريات دور الستة عشر، حيث يلتقي الخميس إلتشي مع ريال مدريد، وأتلتيك بلباو مع برشلونة.