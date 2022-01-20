فالنسيا يوقف إشبيلية ويخدم ريال مدريد

أهدر إشبيلية فرصة تقليص الفارق مع ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه فالنسيا يوم الأربعاء في مباراة سيطر عليها تماما.



ورفع إشبيلية رصيده إلى 45 نقطة من 21 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن ريال مدريد ويتقدم بثماني نقاط على ريال بيتيس ثالث الترتيب. ويحتل أتليتيكو مدريد حامل اللقب المركز الرابع وله 33 نقطة.



وتقدم إشبيلية في بداية الشوط الأول بهدف مختار دياكبي بالخطأ في مرماه عندما حاول المدافع الفرنسي إبعاد تمريرة جونزالو مونتيل لكنها استقرت في شباك يسبر سيلسن.



وأدرك فالنسيا التعادل قبل الاستراحة بضربة رأس من غونسالو جيديس.

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