كورونا يهدد إقامة مباراة إنتر وفينيسيا

تواجه مباراة إنتر ميلان حامل اللقب وفينيسيا يوم السبت في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خطر التأجيل، بعد أن كشف فينيسيا عن عشر حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في صفوفه يوم الخميس.



وقال فينيسيا إن عشرة أفراد آخرين أصيبوا بالعدوى ليرتفع إلى 14 عدد حالات الإصابة بكورونا في النادي لكنه لم يكشف عن عدد اللاعبين المصابين بينهم.



وأضاف النادي في بيان: أبلغنا السلطات الصحية ويخضع المصابون حاليا للعزل الذاتي.



وطبقا لإجراءات جديدة تم الاتفاق عليها هذا الأسبوع سيتم تأجيل مباريات الدوري الإيطالي عندما تكون نتيجة اختبار 35 في المئة على الأقل من التشكيلة المؤلفة من 25 لاعبا إيجابية، أي تسعة لاعبين.



وتأجلت خمس مباريات حتى الآن هذا الموسم، بسبب تفشي "كوفيد-19" بما في ذلك مواجهة إنتر أمام بولونيا في السابع من يناير.



ويتصدر حامل اللقب الترتيب بفارق نقطتين عن ميلان الثاني ولديه مباراة مؤجلة. ويحتل فينيسيا المركز 17 متقدما بنقطتين على منطقة الهبوط.

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