لاعب توتنهام بعد هدفي ليستر: أعيش حلم الطفولة

أكد الهولندي ستيفن برغفاين لاعب توتنهام هوتسبير أنه يعيش حلم كل طفل، بعدما شارك كبديل ليحرز هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع، ويمنح فريقه الفوز 3-2 على مضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.
وأشرك أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام الجناح الهولندي في الدقيقة 79، عندما كان الفريق متأخرا 2-1 وتألق برغفاين ليعزز سجل مدربه الخالي من الهزيمة في الدوري إلى تسع مباريات.
وأضاف اللاعب الهولندي: هذا مذهل. الجماهير كانت رائعة. أحرزت هدفين وأنا سعيد للغاية. المدرب طالبني بالتسجيل وجعل الأمور صعبة على المدافعين والبقاء قريبا من هاري كين.
وزاد: هذا حلم كل طفل بقلب المباراة بهذه الطريقة. كانت مباراة مهمة ولدينا العديد من المباريات المؤجلة، الآن نحن بحاجة للعمل والتعامل مع كل مباراة على حدة.
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