مدرب يونايتد لا يتوقع "عناقاً" بينه وبين رونالدو

قلل الألماني رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد من غضب النجم كريستيانو رونالدو بعد إخراجه من ملعب مباراة الفريق مع برينتفورد يوم الأربعاء والتي انتهت لمصلحة الأول 3-1، قائلاً بأنه لا يتوقع أن يعانقه رونالدو.

وتفوق برنتفورد في الشوط الأول على ضيفه الذي يدين لحارسه ديفيد دي خيا بالفضل بعد إنقاذ أكثر من فرصة قبل أن يسجل أنطوني إلانغا وميسون غرينوود وماركوس راشفورد ثلاثية بعد الاستراحة.

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وأصبح يونايتد يتأخر بنقطتين عن وست هام يونايتد رابع الترتيب ويملك مباراة مؤجلة لكن رد فعل رونالدو طغى على الفوز عند استبداله بالمدافع هاري ماغواير عندما كانت النتيجة 2-صفر.

ووضح الغضب على رونالدو، الذي غاب عن آخر مباراتين للإصابة، وألقى سترته قبل أن يواصل تعبيره عن غضبه على مقاعد البدلاء بقوله "لماذا أنا؟".

وقال رانغنيك: أبلغت رونالدو أن القرار لصالح الفريق لأننا كنا متقدمين 2-صفر في ملعب أستون فيلا وفي النهاية تعادلنا 2-2 وكنت غاضبا لعدم تغيير أسلوب اللعب إلى خمسة مدافعين.

وواصل: قررت اللعب بخمسة مدافعين بوجود هاري ماغواير. رونالدو لم يكن سعيدا، إنه هداف ويريد البقاء على أرض الملعب والتسجيل. لكن كان من المهم أن نلعب بكثافة في الدفاع.

وأضاف: قلت له إنني أتفهم موقفه، لكن ربما عندما تكون مدربا بعد عدة أعوام ستتخذ القرار ذاته. لم أتوقع أن يعانقني، لكن لا توجد مشكلة معه.