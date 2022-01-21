أوباميانغ يكشف حالة قلبه بعد إصابته بفيروس كورونا

كشف الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن قلبه سليم وأنه على ما يرام، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية في العاصمة لندن.

كان قائد الغابون قد رحل من صفوف منتخب بلاده المتواجد في الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، وذلك لأسباب طبية بعدما لم يشارك في أي مباراة بسبب اكتشاف مشاكل في القلب خلال خضوعه لفحوصات طبية.

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وجاءت عينة أوباميانغ إيجابية في فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في السادس من يناير الجاري لدى وصوله إلى ياوندي الكاميرونية.

وأوضح النجم الغابوني البالغ من العمر "32 عاما" أنه عاد إلى التدريبات بعدما حصل على الضوء الأخضر بذلك.

وقال أوباميانغ عبر منصة تبادل الصور "إنستغرام": لقد عدت إلى لندن للخضوع لبعض الفحوصات الإضافية، وأنا سعيد للغاية بقول إنني في حالة صحية جيدة .

وأضاف: أقدر كثيرا كل الرسائل التي وصلتني خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم يلعب نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق لفريق أرسنال منذ أن تم تجريده من شارة قيادة الفريق الشهر الماضي، وذلك بعد خرقه للوائح الانضباط.

وقال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال في مؤتمر صحفي الأربعاء:أوباميانغ في لندن ويخضع للفحوصات لأننا ليس لدينا أي إيضاحات من الغابون بشأن سبب عودته.

وتابع: لذا كان من واجبنا التأكد من صحته وسلامته، بالنظر إلى ما فعلناه مع اللاعب فإن الأمر لا يمثل أي مشكلة.