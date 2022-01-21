بلباو يجرد برشلونة من لقب كأس الملك

ديمبلي: عشت في برشلونة سنوات من الكذب و"الابتزاز"

رد عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة الإسباني، على إدارة الفريق الكتالوني، بعدما طُلب منه مغادرة النادي بأسرع وقت ممكن، وذلك بعدما قرر الأول إيقاف تجديد ...