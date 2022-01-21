بلباو يجرد برشلونة من لقب كأس الملك

جرد أتلتيك بلباو الوصيف ضيفه برشلونة من لقب بطل مسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2) الخميس في الدور ثمن النهائي.
وسجل إيكر مونياين (2 و105+2) وإينييغو مارتينيس (86) أهداف أتلتيك بلباو، وفيران توريس (20) وبيدري (90+3) هدفي برشلونة.
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وكان برشلونة توج باللقب الموسم الماضي بفوزه على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة.
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