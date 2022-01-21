ليفربول يهزم أرسنال ويبلغ نهائي كأس الرابطة

تأهل ليفربول للمباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو)، عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه أرسنال، يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

كان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب (آنفيلد) معقل ليفربول، انتهى بالتعادل بدون أهداف، ليحجز فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بطاقة الصعود للنهائي.

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وتقمص البرتغالي ديوجو جوتا دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدفي ليفربول في الدقيقتين 19 و79، فيما أنهى أرسنال المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه الغاني توماس بارتي في الدقيقة 90، لحصوله على الإنذار الثاني.

وضرب ليفربول موعدا في المباراة النهائية للبطولة مع تشيلسي، الذي اجتاز عقبة توتنهام هوتسبير في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى، بعدما تغلب عليه 2 - صفر ذهابا بملعب (ستامفورد بريدج) و1 - صفر في لقاء الإياب الذي جرى على ملعب توتنهام.

ويسعى ليفربول، الذي يمتلك 8 ألقاب في البطولة، كان آخرها موسم 2011 - 2012، للتتويج بالبطولة هذا العام، من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر الفرق حصولا على اللقب، الذي يتقاسمه حاليا مع مانشستر سيتي.

في المقابل، يأمل تشيلسي لاستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2014 - 2015، للحصول عليها للمرة السادسة في تاريخه.