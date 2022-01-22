أستون فيلا يفوز على مضيفه إيفرتون

خسر إيفرتون أول مباراة في حقبة ما بعد المدرب رفائيل بنيتز، إذ سقط على أرضه 1-صفر أمام أستون فيلا يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أجواء متوترة شهدت إلقاء جماهير صاحب الأرض مقذوفات على الفريق الضيف.
وانتهى الشوط الأول المثير بمنح إميليانو بنديا التقدم لفيلا بضربة رأس وعندما احتفل لاعبو الفريق الضيف ألقى أحد الجماهير بعبوة عليهم.
وصنع لوكا ديني الهدف ضد فريقه السابق وهتفت الجماهير ضده كما ألقت عليه مقذوفات وتحاول الشرطة التعرف على هوية من فعلوا ذلك.
وكان دنكان فيرغسون، الذي تولى تدريب إيفرتون بشكل مؤقت للمرة الثانية بعد فترة قصيرة في 2019، طلب من لاعبيه إظهار "الروح القتالية والعزيمة"، لكن الفريق لم يصنع العديد من الفرص.
وتحسن إيفرتون بمشاركة الجناح أنطوني غوردون في الشوط الثاني، لكن زملاءه لم يستغلوا تمريراته العرضية العديدة ليفوز فيلا ويرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.
وبقي إيفرتون في المركز 16 وله 19 نقطة متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط، إذ لم ينتصر سوى مرة واحدة منذ سبتمبر.
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