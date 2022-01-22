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نيوكاسل يحقق فوزه الثاني.. ويونايتد يعبر وست هام بصعوبة

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راشفورد مسجلا هدف الفوز

نيوكاسل يحقق فوزه الثاني.. ويونايتد يعبر وست هام بصعوبة

لندن - د ب أ

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سجل ماركوس راشفورد هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود فريق مانشستر يونايتد لفوز صعب على وست هام 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أستون فيلا على إيفرتون 1 - صفر، ونيوكاسل على ليدز يونايتد بذات النتيجة. وسجل راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد وست هام عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز أستون فيلا على إيفرتون 1 - صفر. ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز للاعبه إميليانو بوينديا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. ورفع أستون فيلا رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز نيوكاسل على ليدز يونايتد بهدف نظيف سجله جونجو شيلفي في الدقيقة 75.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر، وتوقف رصيد ليدز يونايتد عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

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