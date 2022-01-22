نيوكاسل يقيم معسكراً في السعودية

كشف إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة إن فريقه سيطير إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي وسط أجواء دافئة عقب مواجهة ليدز يونايتد مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولن يلعب نيوكاسل الذي يقع في المركز 19 ويواجه خطر الهبوط، حتى مباراة إيفرتون في الثامن من فبراير في الدوري وأكد هاو أن التخطيط للسفر "قرار متعلق بكرة القدم".

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وأبلغ الصحفيين قبل زيارة ليدز يوم السبت "اعتقد أن المرافق هناك على أعلى مستوى وسيتم الاعتناء باللاعبين".

وأضاف "نفعل هذا من أجل مصلحة اللاعبين والمجموعة وسط قتالنا للبقاء بالدوري الممتاز. أنا مطمئن بشأن سفر اللاعبين واعتقد أنه يستحق العناء، وبخصوص كوفيد-19 ستكون الإجراءات محكمة".

وتعاقد نيوكاسل بالفعل مع الظهير كيران تريبيير والمهاجم كريس وود ضمن مساعي تجنب الهبوط.