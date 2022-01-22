هالاند يهز الشباك في فوز دورتموند.. ويخرج مصاباً

صمد بوروسيا دورتموند ليحافظ على فوزه 3-2 على مضيفه هوفنهايم يوم السبت، ليقلص الفارق مع بايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إذ أحرز إرلينغ هالاند هدفه 56 في 57 مباراة في الدوري.

وسدد دورتموند ثلاث كرات على المرمى مقابل 14 مرة لهوفنهايم، لكن ذلك كان كافيا لرفع رصيده إلى 43 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن بايرن، الذي يحل ضيفا على هيرتا برلين غدا الأحد.

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وقال ماركو رويس قائد دورتموند "من الواضح أنه كان انتصارا للفاعلية ونحن سعداء حقا بالفوز بهذه المباراة المهمة. لكننا لعبنا بسلبية وهوفنهايم يملك مهارة كبيرة. لم نضغط على هوفنهايم بالقدر الكافي".

وسعى دورتموند لتحقيق فوزه الثالث في ثلاث مباريات في الدوري هذا العام، وبدأ بقوة عندما منحه هالاند التقدم بعد ست دقائق من تمريرة دونيل مالن الذي صنع جميع الأهداف.

وهذا هو الهدف 16 لهالاند، الذي خرج مصابا في الدقيقة 63، في الدوري هذا الموسم. وخرج مانويل أكانجي مدافع دورتموند للإصابة قبل سبع دقائق من النهاية.

وأدرك أندريه كراماريتش التعادل لهوفنهايم بتسديدة مباشرة رائعة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. واستعاد دورتموند تقدمه عبر رويس في الدقيقة 58 بعد هجمة سريعة.

وزاد موقف هوفنهايم سوءا عندما وضع ديفيد راوم الكرة بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد تمريرة مالن ليتقدم دورتموند 3-1.

وأحيا هوفنهايم، المنافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، آماله إذ قلص جورجيونيو روتر الفارق بعد تمريرة من مؤنس دبور لكن دورتموند صمد ليحقق الفوز. وتراجع هوفنهايم إلى المركز السادس وله 31 نقطة.

وحافظ باير ليفركوزن على المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفوزه 5-1 على أوغسبورغ بفضل ثلاثية موسى ديابي. وقفز أونيون برلين إلى المركز الرابع بتغلبه 2-1 على مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ.