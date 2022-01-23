أتلتيكو يقلب خسارته من فالنسيا إلى فوز في 3 دقائق

قلب أتلتيكو مدريد تأخره بهدفين نظيفين أمام فالنسيا إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فالنسيا بهدفين سجلهما يونس موسى وهوغو دورو في الدقيقتين 25 و44، قبل أن يسجل أتلتيكو مدريد ثلاثة أهداف عن طريق ماثيوس كونيا في الدقيقة 64 وأنخيل كوريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، وماريو هيرموسو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فالنسيا عند 29 نقطة في المركز التاسع.