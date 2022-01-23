أتلتيكو يقلب خسارته من فالنسيا إلى فوز في 3 دقائق

قلب أتلتيكو مدريد تأخره بهدفين نظيفين أمام فالنسيا إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم فالنسيا بهدفين سجلهما يونس موسى وهوغو دورو في الدقيقتين 25 و44، قبل أن يسجل أتلتيكو مدريد ثلاثة أهداف عن طريق ماثيوس كونيا في الدقيقة 64 وأنخيل كوريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، وماريو هيرموسو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
مادة اعلانية
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فالنسيا عند 29 نقطة في المركز التاسع.
اقرأ أيضاً
-
سوسييداد يهزم أتلتيكو بثنائية ويبلغ دور الثمانيةبلغ ريال سوسييداد دور الثمانية من منافسات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه أتليتكو مدريد 2 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر ... رياضة عالمية
-
"حامل الأرقام القياسية" يبحث عن قهر أتلتيكو في الرياضفيديو الرياضة
-
أتلتيكو يرفض الخسارة ويتعادل مع فياريالفاز فريق إشبيلية على ضيفه خيتافي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية