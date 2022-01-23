كلوب: الدوري "بعيد" ولا سبب للاحتفال

رفض يورغن كلوب مدرب ليفربول كل التلميحات حول عودة ليفربول إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن انتزع الفوز 3-1 على كرستال بالاس يوم الأحد عقب أداء فوضوي في الشوط الثاني وقرار باحتساب ركلة جزاء أثار غضب أصحاب الأرض.

وبعد تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع ساوثامبتون يوم السبت قلص فريق كلوب الفارق مع الصدارة إلى 9 نقاط، لكن المدرب الألماني لا يرى سببا للاحتفال.

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وأبلغ كلوب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عند سؤاله عما إذا كان فريقه عاد إلى سباق اللقب "لا. المسافة بعيدة جدا للحديث عنها ولكن ليس علينا ذلك. نحتاج فقط للفوز بمباريات كرة القدم. كل مباراة في الدوري الممتاز صعبة كما رأينا اليوم".

وبعد أن تحكم في المباراة في أول 35 دقيقة وتقدم 2-صفر، تعين على ليفربول الصمود أمام هجوم بالاس حتى سجل فابينيو من ركلة جزاء ليحسم الانتصار 3-1.

وأثار قرار احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بسبب مخالفة ضد ديوغو جوتا بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد غضب باتريك فييرا مدرب بالاس.

وقال فييرا لبي.بي.سي "القرار الخاطئ من قبل الحكم كان له تأثير كبير على المباراة. يجب أن تطلب من الحكم التحدث إليك وشرح القرار بنفسه. أعتقد أن جوتا كان ذكيا حقا. كرة القدم تتعلق بالاحتكاك. نعقد اجتماعات مع الحكام ويخبروننا بأن كرة القدم تتعلق بالاحتاك، وأن هذا الاحتكاك جزء من المباراة".

وأضاف المدرب الفرنسي "والآن أخطأوا. أشعر بالإحباط حقا من القرار. لقد رأيت اللعبة عدة مرات، لم تكن أبدا ركلة جزاء". كما أبدى كلوب ارتياحه إزاء العودة إلى ليفربول بالنقاط الثلاث.

وأبلغ المدرب الألماني شبكة سكاي سبورتس "لقد كانت مباراة متقلبة اليوم. يمكنك أن ترى كيف يمكننا أن نكون جيدين. كنا مذهلين في أول 35 دقيقة. لقد فعلناها بالطريقة الصعبة، لكننا فعلناها".