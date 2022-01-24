إصابة إنزاغي مدرب إنتر ميلان بفيروس كورونا

أعلن نادي إنتر حامل اللقب ومتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم الاثنين عن إصابة مدربه سيموني إنزاغي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وجاء في بيان مقتضب لإنتر أن نتيجة إنزاغي (45 عامًا) جاءت إيجابية يوم الاثنين. سيتبع المدرب الآن البروتوكولات المنصوص عليها في إرشادات الرعاية الصحية.
ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة، متقدماً بفارق أربع نقاط عن كل من نابولي الثاني وميلان الثالث.
ومع فترة التوقف الشتوية لمدة أسبوعين، من المتوقع أن يكون إنزاغي قد تعافى للموقعة النارية المرتقبة في دربي ميلان في الخامس أو السادس من فبراير المقبل ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين.
وفشل ميلان في تضييق الخناق على غريمه عندما اكتفى بالتعادل السلبي مع يوفنتوس الخامس الاحد، في حين حقق إنتر فوزًا قاتلا 2-1 على فينيسيا السبت، فيما فاز نابولي على ساليرنيتانا 4-1.
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