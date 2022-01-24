بعد 3 أشهر من تعيينه.. واتفورد يقيل رانييري

أقال واتفورد القابع في المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المدرب كلاوديو رانييري يوم الاثنين عقب الخسارة بملعبه 3-صفر من نوريتش سيتي.

وقال واتفورد في بيان "تقدر إدارة النادي كلاوديو كرجل صاحب نزاهة كبيرة وسيحظى بالاحترام هنا دائما لجهوده في قيادة النادي بإخلاص".

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وتولى رانييري (70 عاما)، الذي فاجأ الجميع بقيادة ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الممتاز في موسم 2015-2016، قيادة واتفورد خلفا للمدرب الإسباني تشيسكو مونيوز في أكتوبر الماضي.

لكن رانييري الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم من الاتحاد الدولي (الفيفا) عقب انجازه مع ليستر ترك واتفورد الآن على بعد نقطتين من منطقة الأمان وخسر 11 مباراة من إجمالي 14 منذ وصوله.