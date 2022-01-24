تونس تصعق نيجيريا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أفريقيا

فازت تونس 1-صفر على عشرة لاعبين من نيجيريا بفضل هدف في الشوط الثاني من يوسف المساكني لتتأهل إلى دور الثمانية في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم يوم الأحد.

وهز المساكني الشباك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد دقيقتين من الشوط الثاني ليمنح المساكني بطاقة العبور إلى دور الثمانية بعد تأهلها من الدور الأول ضمن أفضل أربعة فرق في المركز الثالث.

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ولعبت نيجيريا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 بعد طرد أليكس ايوبي إثر مخالفة عنيفة ضد المساكني. وتلتقي تونس في دور الثمانية مع بوركينا فاسو التي تجاوزت الغابون بركلات الترجيح في وقت سابق يوم الأحد بعد تعادلهما 1-1 عقب وقت إضافي.