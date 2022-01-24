دورتموند يكشف معاناة هالاند من مشاكل عضلية

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أن مهاجم الفريق إرلينغ هالاند يعاني من مشاكل عضلية، وأنه يحتاج للمزيد من الفحوص الطبية.

وخرج هالاند من الشوط الثاني في المباراة التي فاز فيها دورتموند على هوفنهايم 3 - 2، ولم تتضح بعد فترة غيابه عن الملاعب.

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وقال دورتموند في بيان مقتضب: خضع هالاند لفحص مفصل يومي الأحد والاثنين. ووفقا للتقرير الطبي، يعاني اللاعب النرويجي من مشاكل عضلية، ستتطلب العالج وفحوص إضافية في الأيام المقبلة.

وأضاف: نأمل أن يستعيد إرلينغ لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن، وأن يعود لفعل أكثر شيء يحبه، وهو تسجيل الأهداف لدورتموند.

وغاب هالاند عن عشر مباريات لدورتموند في كافة المسابقات في النصف الأول من الموسم بسبب الإصابة، وخسر دورتموند أربع مباريات منها، فيما سجل هالاند 23 هدفا خلال 20 مباراة شارك فيها.