زوله يقرر الرحيل عن بايرن ميونخ

كشف تقرير إعلامي أن المدافع نيكلاس زوله لن يجدد عقده مع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، وأنه سيرحل عن الفريق عقب نهاية الموسم.



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الاثنين أن زوله (26 عاماً) أبلغ بايرن ميونخ قبل عدة أسابيع بقراره.

وانضم زوله لبايرن ميونخ في عام 2017 من هوفنهايم. وابتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق لعدة أشهر، بسبب إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في أكتوبر 2019.

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وينتهي عقد زوله مع بايرن بنهاية الموسم، ويبدو أنه سيسير على نفس خطى ديفيد ألابا وجيروم بواتينغ وخافي مارتينيز، بالرحيل عن بايرن ميونخ بشكل مجاني.

وقال جوليان ناغلسمان مدرب الفريق مؤخرا إن زوله لم يوافق على عرض التجديد الذي تقدم به بايرن، بطل الدور الألماني في آخر تسعة مواسم.