زوله يقرر الرحيل عن بايرن ميونخ

كشف تقرير إعلامي أن المدافع نيكلاس زوله لن يجدد عقده مع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، وأنه سيرحل عن الفريق عقب نهاية الموسم.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الاثنين أن زوله (26 عاماً) أبلغ بايرن ميونخ قبل عدة أسابيع بقراره.
وانضم زوله لبايرن ميونخ في عام 2017 من هوفنهايم. وابتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق لعدة أشهر، بسبب إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في أكتوبر 2019.
مادة اعلانية
وينتهي عقد زوله مع بايرن بنهاية الموسم، ويبدو أنه سيسير على نفس خطى ديفيد ألابا وجيروم بواتينغ وخافي مارتينيز، بالرحيل عن بايرن ميونخ بشكل مجاني.
وقال جوليان ناغلسمان مدرب الفريق مؤخرا إن زوله لم يوافق على عرض التجديد الذي تقدم به بايرن، بطل الدور الألماني في آخر تسعة مواسم.
اقرأ أيضاً
-
بايرن يعزز صدارته للدوري الألماني برباعية في هيرتا برلينعزز بايرن ميونخ موقعه في صدارة ترتيب الدوري الألماني، عقب فوزه الكبير 4 - 1 على مضيفه هيرتا برلين، يوم الأحد، في المرحلة العشرين للمسابقة، التي شهدت ... رياضة
-
ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لاكتساح كولن برباعيةقطع فريق بايرن ميونخ خطوة جديدة على الطريق نحو التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي عبر فوزه الساحق على مضيفه كولن 4 -صفر يوم السبت ... رياضة
-
ديفيز مدافع بايرن ميونخ يغيب عن التدريب بسبب مشكلة في القلبقال جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة إن المدافع الكندي ألفونسو ديفيز سيتوقف عن المشاركة في تدريبات الفريق في الوقت ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية