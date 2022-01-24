ظهير أيسر يحمي مرمى جزر القمر أمام الكاميرون

اضطرت جزر القمر للاعتماد على ظهير أيسر لحراسة المرمى أمام الكاميرون صاحبة الأرض في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم يوم الاثنين بعدما رفض الاتحاد القاري (الكاف) إشراك الحارس علي أحمدا رغم أن نتيجته جاءت سلبية لكوفيد-19.
وكان الحارس سالم بن بوينا تعرض لإصابة خطيرة في الكتف بينما دخل الحارسان أحمدا ومؤيد أوسيني في عزل ذاتي الأسبوع الماضي بسبب الإصابة بفيروس كورونا. وجاءت نتيجة أحمدا سلبية يوم الاثنين، وأعلن اتحاد جزر القمر في إفادة صحفية أن الحارس سيكون بوسعه اللعب.
لكن اللجنة الطبية في الكاف رفضت مشاركة الحارس وقالت إن أي لاعب سيدخل الحجر الصحي سيحتاج إلى الانتظار خمسة أيام قبل اللعب.
وستعتمد جزر القمر على شاكر الهدهور البالغ عمره 30 عاما، والذي يلعب في أجاكسيو بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، كحارس مرمى. وهذا الظهور الأول في البطولة للاعب الذي انضم للمنتخب في 2014.
وكانت جزر القمر أكدت يوم الأحد أنها استقرت على اللاعب الذي سيحرس المرمى بعد تجربة في المران، تحسبا لعدم جاهزية أي حارس.
ولا يزال أمير عبدو مدرب جزر القمر في الحجر الصحي وسيشاهد أهم مباراة لكرة القدم في تاريخ البلاد من غرفته في الفندق.
وكان عبدو السبب في تطور هذا المنتخب وقاده للتأهل إلى دور الستة عشر على عكس كل التوقعات بعد فوزه المفاجئ على غانا 3-2.
وتنص لوائح البطولة على أنه يجب على أي منتخب اللعب طالما كان لديه 11 لاعبا جاهزا على الأقل. وفي حال عدم توفر حارس مرمى، يجب أن يشارك لاعب آخر في هذا المركز.
-
جزر القمر بلا حارس مرمى قبل مواجهة الكاميرونيواجه منتخب جزر القمر وضعاً معقّداً قبل مواجهة الكاميرون المضيفة في الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، الاثنين، إثر اكتشاف 12 حالة ... رياضة
-
جزر القمر ستشرك لاعبا كحارس مرمى في مواجهة الكاميرونستعتمد جزر القمر على أحد اللاعبين للمشاركة كحارس مرمى في مواجهة الكاميرون في دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم يوم الاثنين، بعدما ضرب ... رياضة
-
الاتحاد الإفريقي يرفض مشاركة حارس جزر القمر أمام الكاميرونأعلن رئيس اتحاد جزر القمر لكرة القدم، سعيد علي سعيد عثمان، الاثنين، أن نتيجة اختبار فيروس "كوفيد-19" لحارس مرمى منتخب بلاده علي أحمادة سلبية، لكن ... رياضة عربية