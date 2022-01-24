غامبيا تهزم غينيا وتبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا

واصلت غامبيا مفاجآتها وفازت 1-صفر على غينيا، لتبلغ دور الثمانية في مشاركتها الأولى بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم يوم الاثنين.
وسجل المهاجم موسى بارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71. وخاضت غامبيا الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بسبب طرد البديل يوسف نجي في الدقيقة 87. وطُرد الغيني إبراهيما كونتي قبل النهاية أيضا. وستلعب غامبيا في دور الثمانية ضد الكاميرون صاحبة الأرض أو جزر القمر.
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