فلاهوفيتش يوافق على الانتقال إلى يوفنتوس

وافق الهداف الصربي، دوشان فلاهوفيتش على الشروط الشخصية للانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية، بحسب ما أفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الرياضية، لكن فيورنتينا لن يتخلى عنه إلا في حال حصوله على 70 مليون يورو.

ويُعتقد بأن يوفنتوس يتنافس مع أرسنال الإنجليزي للحصول على خدمات ابن الـ21 عاماً الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي مشاركة مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي (17 لكل منهما).

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وأشارت "غازيتا ديلو سبورت" إلى أن الصربي الدولي استبعد أرسنال من خياراته وكل ما يريده هو الانضمام إلى يوفنتوس.

وسبق للصحيفة ذاتها أن أفادت الأسبوع الماضي بأن يوفنتوس عرض على فيورنتينا 35 مليون يورو إضافة للمهاجم السويدي ديان كولوشيفسكي من أجل إقناعه بالتخلي عن فلاهوفيتش.

ولم يؤكد فيورنتينا خبر تلقيه هذا العرض، وتتحدث التقارير عن أن "فيولا" لا يريد إدخال أي لاعب في صفقة التخلي عن مهاجمه وقد حدد سعر الأخير بقرابة سبعين مليون يورو.

وفي حال قرر يوفنتوس الرضوخ لرغبة فيورنتينا، فلن يكون باستطاعته تعزيز صفوفه الصيف المقبل بأي لاعب إلا في حال نجح في التخلي عن بعض لاعبيه، وسط الحديث عن رغبه أرسنال بضم لاعب الوسط البرازيلي أرثر، واهتمام برشلونة الإسباني بمواطنه المهاجم ألفارو موراتا.

وبحسب التقارير، وافق فلاهوفيتش على شروطه الشخصية التي سيتقاضى بموجبها 7 ملايين يورو سنوياً، وهو مستعد للالتحاق بفريق المدرب ماسيميليانو أليغري خلال فترة الانتقالات الحالية أو الصيف المقبل في أسوأ الأحوال.



وفي سن الحادية والعشرين فقط، يحقق فلاهوفيتش أرقاماً رائعة. ففي عام 2021، سجل ابن العاصمة بلغراد 33 هدفاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي حققه مع يوفنتوس عام 2020، ما لفت انتباه كبار الأندية الأوروبية.