قمة يوفنتوس وميلان تنتهي بالتعادل السلبي

اكتفى ميلان بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه يوفنتوس باستاد سان سيرو ليتراجع إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم متأخرا بأربع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.
وفي شوط أول شهد القليل من الفرص، تلقى ميلان ضربة قوية بخروج المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة.
واعتمد يوفنتوس على الدفاع وكان ميلان الأقرب لخطف الفوز لكن تشيزني حارس الفريق الضيف أنقذ محاولتين من رفائيل لياو وأوليفييه جيرو.
ولم يستطع ميلان هز الشباك واكتفى بالتعادل ليرفع رصيده إلى 49 نقطة من 23 مباراة متأخرا بفارق الأهداف عن نابولي الذي قفز إلى المركز الثاني بفوزه الكبير 4-1 على سالرنيتانا في وقت سابق.
وعزز يوفنتوس سجله الخالي من الهزيمة في الدوري إلى تسع مباريات لكنه بقي في المركز الخامس وله 42 نقطة من 23 مباراة.
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