لصوص يستغلون وجود بنزيمة في الملعب ويسرقون منزله

كشفت الشرطة يوم الاثنين أن كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد كان ضحية سطو مسلح على منزله بينما كان فريقه يواجه إلتشي في سانتياغو برنابيو يوم الأحد.



وأضافت أن الحادث وقع بين الساعة الثالثة والسابعة مساء بالتوقيت المحلي في منزل اللاعب، الذي لم يكن به أحد وقتها، في ضاحية سان سيباستيان دي لوس رييس بمدريد قبل أن يعود بنزيمة وأسرته بعد التعادل 2-2 مع إلتشي في الدوري الإسباني.

وقالت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كانت الواقعة مرتبطة بحادث سرقة تعرض له بنزيمة في فبراير 2019 في منزله خلال مباراة أمام الغريم برشلونة، ولا توجد معلومات عن قيمة المسروقات.



ولم يكن هذا أول حادث للاعب في أوروبا، ففي ديسمبر تعرض جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي ونيكولاس أوتامندي لاعب بنفيكا لاعتداء خلال سطو مسلح على منزليهما في إنجلترا والبرتغال على الترتيب.



وفي إسبانيا كان جيرارد بيكيه وأنسو فاتي ضحية سطو مسلح على منزليهما خلال مباراتين لبرشلونة.